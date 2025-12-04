Zum Inhalt

Wiener Ärzteball 2026: Charity, CliniClowns und die Magie einer besonderen Ballnacht

  04.12.2025
Beim 74. Wiener Ärzteball am 31. Jänner in der Hofburg vereinen sich Eleganz, Medizin und Mitmenschlichkeit zu einem besonderen Abend. Unter dem Motto „Ein Tanz für das Leben“ feiert die Ärzteschaft nicht nur die Ballkultur, sondern zeigt Solidarität: Der Erlös unterstützt die Klinikclowns, die dort Hoffnung bringen, wo sie am dringendsten gebraucht wird – im Krankenhaus. 

Ärzteball-Organisatorin Dr. Isabella Clara Heissenberger-Mass auf der Feststiege der Hofburg (Ärzteball, Jänner 2025)


Stefan Seelig

Ball-Mama Dr. Isabella Clara Heisenberger-Maas (seit Kurzem Mutter einer Tochter) gewährt im Gespräch Einblicke hinter die Kulissen dieses Charity-Events und erklärt, warum dieser Ball mehr ist als ein gesellschaftliches Ereignis: Er feiert das Leben, das Lachen und die Zuversicht. 

Unter dem Motto „Ein Tanz für das Leben – eine Charity-Nacht für die CliniClowns“ verwandelt sich die historische Kulisse der Wiener Hofburg am 31. Jänner in eine Manege der Lebensfreude.


Stefan Seelig

 

