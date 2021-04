Was bringt die COVID-19-Schutzimpfung?

Kosten und Logistik eines nationalen Kraftaktes

Die COVID-19-Schutzimpfung wird allgemein als Game Changer, als Umkehrpunkt in der Pandemie betrachtet. Wir befassen uns in dieser Folge mit der Logistik der Impfstoffe, mit der Zustellung der Dosen, und wir stellen die Kosten der Pandemie dem Nutzen der Impfung gegenüber.

Evelyn Walter vom Institut für pharmaökonomische Forschung in Wien geht davon aus, dass 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung im Oktober immunisiert sein werden, das sind mehr als 5 Millionen Menschen. Sie berechnet, welche Kosten die Pandemie verursacht, sagt aber auch voraus, welche wirtschaftlichen Vorteile die Herdenimmunität hat. Jeder für Impfungen investierte Euro kommt zwölffach zurück, sagt Dr. Evelyn Walter vom Institut für pharmaökonomische Forschung. Außerdem in dieser Folge: Dr. Andreas Windischbauer, Präsident des Arzneimittel-Vollgroßhandels, über die hektischen Tage vor der Anlieferung der ersten Impfdosen.