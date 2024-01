In diesem Experten-Podcast reden wir über die atopische Dermatitis, eine entzündliche Hauterkrankung, die ebenso viele Namen wie Erscheinungsformen trägt. In der Behandlung werden seit jeher antientzündliche Cremen mit großem Erfolg eingesetzt. Doch was tun, wenn das nicht mehr ausreicht? Schwere Verlaufsformen verursachen erhebliche körperliche wie seelische Belastungen.