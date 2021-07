Podcast: Achtung Niere

Awareness für chronische NIerenerkrankungen, Teil 1

Niere tut nicht weh. Eine schleichende Niereninsuffizienz bleibt lange symptomlos. Darüber sprechen wir in diesem Hörgang mit zwei Experten auf dem Gebiet der Nephrologie: Frau Prof. Dr. Sabine Horn und Herrn Prof. Dr. Alexander Rosenkranz. Frau Horn ist Vorständin der Medizinischen Abteilung Innere Medizin am LKH Villach. Herr Rosenkranz ist an der Klinischen Abteilung für Nephrologie an der Universitätsklinik für Innere Medizin in Graz tätig.

In dieser Spezialausgabe sprechen wir ausführlich darüber, wie Allgemeinmediziner schneller zur Diagnose Chronische Niereninsuffizienz gelangen, welche Untersuchungen durchgeführt und welche Parameter oder Befunde abgeklärt werden. Und: welche Patientengruppen von der Diagnose CKD – chronic kidney disease - besonders betroffen sind.

