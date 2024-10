Die schubförmig remittierende Multiple Sklerose ist die häufigste Form der Multiplen Sklerose (MS). An dieser Verlaufsform erkranken mehr als 80% der Patienten. Es gibt neue Diagnosekriterien und die Therapiestrategien haben sich auch gewandelt. Für ein Update in Sachen MS ist Dr. Barbara Kornek zu Gast, FÄ für Neurologie an der Universitätsklinik für Neurologie in Wien und Präsidentin der Wiener Multiple-Sklerose-Gesellschaft.