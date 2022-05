Podcast: Massive Männergewalt und Frauenmorde

Täglich kommt es zu gewalttätigen Übergriffen gegen Frauen. Im öffentlichen Raum, in Ausbildungsstätten, in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, im Privaten und zu Hause in den „eigenen vier Wänden“. Dieses Problem lässt sich mit Zahlen belegen. Die Zahl der Betretungs- und Annäherungsverbote ist laut Österreichischer Kriminalstatistik seit Ausbruch der Pandemie gestiegen. Im Jahr 2021 auf 13.690, von 8.748 im Jahr 2019. Dazu kommt die auch medial beachtete hohe Zahl an Frauenmorden. 31 Femizide waren es im vergangenen Jahr, neun bisher im heurigen Jahr.

Wir versuchen die Wurzel des Übels zu finden und zu ergründen. Und zwar gemeinsam mit Klaudia Frieben, sie Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings.