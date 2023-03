DFP-Audio: Bekämpfung der Mangelernährung

In diesem Podcast werden die Ursachen und Auswirkungen von Mangelernährung in Österreich diskutiert – und wie man diese Auswirkungen verhindern kann bzw. medizinisch interveniert. Die Expert:innen definieren Risikogruppen für Mangelernährung, beschreiben, an welchen Substanzen es im Alter besonders mangelt und womit man diese substituieren kann. Außerdem werden die Vorteile eines Ernährungsscreenings dargestellt und welche Rolle darin die Allgemeinmedizin, Pflege und Diätologie spielen.