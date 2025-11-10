Zum Inhalt
Von einem, der auszog, um dem Krebs in die Eier zu treten – zehn Jahre danach

  • 10.11.2025
 Vor zehn Jahren erhielt Alexander Greiner die Diagnose Hodenkrebs – ein Schock für den jungen Unternehmensberater und Sportler. Nach einer ersten Operation glaubte er sich schon geheilt, bis zwei Jahre später Metastasen entdeckt wurden. Diese zweite Diagnose wurde für ihn zum Wendepunkt.

Alexander Greiner hostet den Männerkrebs-Podcast und auch Das Herrenzimmer – den Männer-Podcast der Krebshilfe.


privat

Greiner begann, offen über seine Krankheit zu sprechen, gründete eine Selbsthilfegruppe und gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe den Podcast Herrenzimmer. Zudem schrieb er das Buch „Wie ich dem Krebs in die Eier trat“. Heute, mehr als fünf Jahre nach dessen Erscheinen, ist Greiner krebsfrei – und kämpft weiter gegen das Schweigen rund um Männergesundheit.  

https://www.alexandergreiner.com

Empfehlung der Redaktion

