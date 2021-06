Podcast: Hans Goger, der Everest und was danach kam

Burgenlands Extrembergsteiger über die letzten Ziele im Sportlerleben

Hans Goger aus Wolfau ist ein ungewöhnlicher Sportler. Zunächst einmal ist er Extrembergsteiger, er gehört also einer Elite an, die auf die höchsten Punkte der Erde steigen kann. 2005 stand er allein am Gipfel des Mount Everest und hielt dort einen rot-goldenen Wimpel in die Kamera, die Farben seines Heimatlandes Burgenland. Der erfolgreichste pannonische Alpinist aller Zeiten spricht aber auch über die Zeit nach seinem größten Erfolg, seine Trainingseinheiten am Wechsel und er gibt als medizinischer Masseur Gesundheitstipps für die Zeit nach der aktiven Karriere.