Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben

Breaking Bad News - Wie überbringt man schlechte Nachrichten in der Medizin?

  • 13.10.2025
  • Podcasts
  • Redaktionstipp
  • Online-Artikel
print
DRUCKEN
insite
SUCHEN

Schlechte Nachrichten gehören zum ärztlichen Alltag – und bleiben dennoch eine Herausforderung. Wie überbringt man Informationen, die das Leben eines Menschen nachhaltig verändern? Darüber spricht Katharina Ludwig mit Prof. Jalid Sehouli, Direktor der Frauenklinik an der Charité in Berlin. Ein Podcast über Verantwortung, Haltung und den Mut, schwierige Wahrheiten behutsam zu übermitteln. 

Prof. Dr.  Jalid Sehouli, Direktor der Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für onkologische Chirurgie, Charité Universitätsmedizin Berlin


privat

Empfehlung der Redaktion

Newsletter Anmeldung

Verpassen Sie keine Podcasts! Abonnieren Sie unseren Podcast-Newsletter jetzt in Ihrem Profil.*
Einfach das Häkchen setzen und Sie erhalten monatlich alle spannenden Einblicke und Highlights direkt in Ihr Postfach.

*falls nicht gegeben ist eine kostenlose Registrierung nötig

print
DRUCKEN
Bildnachweise
Bild/© FatCamera / Getty Images / iStock, Bild/© privat, Logo, Hörgang MedUni Wien