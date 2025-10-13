Breaking Bad News - Wie überbringt man schlechte Nachrichten in der Medizin?
- 13.10.2025
- Podcasts
- Redaktionstipp
- Online-Artikel
SUCHEN
Schlechte Nachrichten gehören zum ärztlichen Alltag – und bleiben dennoch eine Herausforderung. Wie überbringt man Informationen, die das Leben eines Menschen nachhaltig verändern? Darüber spricht Katharina Ludwig mit Prof. Jalid Sehouli, Direktor der Frauenklinik an der Charité in Berlin. Ein Podcast über Verantwortung, Haltung und den Mut, schwierige Wahrheiten behutsam zu übermitteln.