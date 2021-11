Podcast: Gesundheitspolitisches Forum neu

Wo erfahren Ärzte, was sich in der Gesundheitspolitik tut? Ein heißer Tipp bzw. eine wichtige Quelle ist das Gesundheitspolitische Forum, das wir ihnen heute vorstellen. Was passiert dort? Einmal im Monat diskutieren Gesundheitsexperten aus Medizin und Pflege live vor Fachpublikum. Ursprünglich war das Forum ein exklusiver Salon zum Erfahrungsaustausch, heute ist es ein Diskussionsforum, mit Vorträgen und mit Fragerunde.