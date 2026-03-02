Globale Gesundheit in Gefahr: Was Trumps Kürzungen weltweit auslösen

Die USA ziehen sich aus der humanitären Hilfe zurück – und die Folgen sind dramatisch. Der Ausstieg aus der WHO und massive Kürzungen der US-Entwicklungshilfe reißen weltweit gefährliche Lücken. Impfprogramme stoppen. Medikamente fehlen. Geburtshilfe wird unbezahlbar. Besonders betroffen sind Kinder, Schwangere und Menschen in Krisenregionen.

Im Hörgang spricht Roland Suttner, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen, über ein globales Hilfssystem am Limit. Warum private Organisationen staatliche Ausfälle nicht kompensieren können. Weshalb Konflikte, Flucht und Krankheiten zunehmen. Und was passiert, wenn Hilfe plötzlich Geld kostet – wie aktuell in der Demokratischen Republik Kongo.

Ein Gespräch über politische Entscheidungen mit tödlichen Nebenwirkungen. Und über die Frage, wie viel Solidarität die Welt noch aufbringt.