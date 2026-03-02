Zum Inhalt

Globale Gesundheit in Gefahr: Was Trumps Kürzungen weltweit auslösen

Ärzte ohne Grenzen warnt vor Versorgungslücken, steigender Sterblichkeit und einem kollabierenden Hilfssystem

  • 02.03.2026
  • Podcasts
  • Redaktionstipp
  • Audio
Verfasst von
Von Irene Thierjung
Martin Krenek-Burger

Die USA ziehen sich aus der humanitären Hilfe zurück – und die Folgen sind dramatisch. Der Ausstieg aus der WHO und massive Kürzungen der US-Entwicklungshilfe reißen weltweit gefährliche Lücken. Impfprogramme stoppen. Medikamente fehlen. Geburtshilfe wird unbezahlbar. Besonders betroffen sind Kinder, Schwangere und Menschen in Krisenregionen.

Außenpolitik-Redakteurin Irene Thierjung interviewt den neuen Ärzte ohne Grenzen-Geschäftsführer Mag. Roland Suttner. Der Oberösterreicher ist Experte für  internationale Betriebswirtschaft.


Martin Krenek-Burger

Im Hörgang spricht Roland Suttner, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen, über ein globales Hilfssystem am Limit. Warum private Organisationen staatliche Ausfälle nicht kompensieren können. Weshalb Konflikte, Flucht und Krankheiten zunehmen. Und was passiert, wenn Hilfe plötzlich Geld kostet – wie aktuell in der Demokratischen Republik Kongo.

Ein Gespräch über politische Entscheidungen mit tödlichen Nebenwirkungen. Und über die Frage, wie viel Solidarität die Welt noch aufbringt.

