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Schnitzlers Wien - vergessene Pioniere der Medizin

Einblicke in Medizingeschichte, Netzwerke und Persönlichkeiten des alten Wien

  • 27.04.2026
  • Podcasts
  • Redaktionstipp
  • Audio
Verfasst von
Susanne MacManus
Martin Krenek-Burger

 Die Hörgang Episode 402 führt in die faszinierende Welt der Wiener Medizin um 1900 und beleuchtet Persönlichkeiten, deren Geschichten oft im Schatten ihrer wissenschaftlichen Leistungen stehen. Ausgangspunkt ist ein berühmtes Zitat von Johann Schnitzler: Ein Schnupfen dauert unbehandelt sieben Tage – behandelt eine Woche. Humorvoll und bis heute aktuell, zeigt es, wie zeitlos medizinische Beobachtungen sein können.

Blick über die Ringstraße, Opernring, um 1900: Der Laryngologe Johann Schnitzler (1835–1893), Vater des Schriftstellers Arthur Schnitzler, wohnte und ordinierte an der Adresse Burgring 1. 


akg-images / picture alliance

Im Gespräch mit Genealogen Georg Gaugusch werden fünf Ärzte näher betrachtet, darunter Josef Halban, Leopold Wittelshöfer und Robert Bárány. Dabei wird deutlich, wie eng Medizin, Gesellschaft und Politik miteinander verwoben waren. Viele dieser Mediziner stammten aus weit verzweigten Familiennetzwerken der Donaumonarchie, die Bildung und Aufstieg ermöglichten.

Der Chemiker Georg Gaugusch ist der Chef des Wiener Traditionsgeschäfts Wilhelm Jungmann & Neffe sowie Familienforscher und Spezialist für jüdische Genealogie. Zuletzt von ihm erschienen: Wer einmal war. Namensregister A - Z. Aus der Reihe Wer einmal war. Das jüdische Großbürgertum 1800-1938.


privat

Gleichzeitig offenbaren sich gesellschaftliche Spannungen: Antisemitismus, bürokratische Hürden und Konkurrenzkämpfe prägten Karrieren. Trotz herausragender Leistungen wurden viele benachteiligt oder zur Emigration gezwungen. Die Episode zeigt eindrucksvoll, wie Wien einst ein Zentrum medizinischer Innovation war – und wie politische Entwicklungen diesen Reichtum gefährdeten.

Ein hörenswerter Beitrag über Wissenschaft, Geschichte und die Menschen dahinter.


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