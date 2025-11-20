Zum Inhalt
Ein digitales Gedenkbuch der 1938 vertriebenen Ärztinnen und Ärzte

  • 20.11.2025
  • Podcasts
  • Redaktionstipp
  • Online-Artikel
 „Wer waren die Ärztinnen und Ärzte, die 1938 aus Wien vertrieben wurden?“ – Das neue digitale Gedenkbuch der Gesellschaft der Ärzte in Wien macht ihre Namen wieder sichtbar. In dieser Hörgang-Folge sprechen die ehemalige Präsidentin der Gesellschaft, Prof. Dr. Beatrix Volz-Platzer, und der Archivar der Gesellschaft, Hermann Zeitelhofer, über Erinnerung, Verantwortung und den langen Weg, Geschichte ins Heute zu holen.

Das Billrothhaus im Jahr der Eröffnung 1893


Gesellschaft der Ärzte in Wien

www.billrothhaus.at

Empfehlung der Redaktion

Bildnachweise
Bild/© gena96 - Fotolia, Bild/© Gesellschaft der Ärzte in Wien, Bild/© Michael Rathmayer, Bild/© Stefan Burkhart, Logo, Hörgang MedUni Wien, gesundheitswirtschaft, pains logo