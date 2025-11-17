Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben

Gefäßgesundheit: Warum frühe Vorsorge Leben rettet

  • 17.11.2025
  • Podcasts
  • Redaktionstipp
  • Online-Artikel
Mit freundlicher Unterstützung von:
  • Gefäßforum Österreich
print
DRUCKEN
insite
SUCHEN

Gefäßerkrankungen entstehen oft lautlos und werden meist erst erkannt, wenn es bereits zu spät ist – darauf machen die Gefäßchirurgen Prim. Dr. Afshin Assadian und Dr. Miriam Kliewer vom Gefäßforum Österreich im Podcast aufmerksam. Sie betonen, dass nicht nur ältere Menschen betroffen sind: Arterienverkalkung, Aneurysmen oder venöse Probleme entwickeln sich über Jahre und bleiben lange symptomlos.

Prim. PD Dr. Afshin Assadian, Wissenschaftlicher Sprecher Gefäßforum Österreich, Vorstand Gefäßchirurgie, Klinik Ottakring Wien


privat

Frühzeitige Prävention, das Erkennen von Risikofaktoren wie Bluthochdruck, erhöhtem LDL oder Rauchen sowie regelmäßige Screenings – etwa der schmerzfreie Ultraschall der Bauchschlagader – können schwere Ereignisse wie Schlaganfall oder Herzinfarkt verhindern.

Dr. Miriam Kliewer, Fachärztin für Allgemein- und Gefäßchirurgie, Endovaskuläre Chirurgin, Leitende Oberärztin, 1. Chirurgische Abteilung, Klinik Ottakring Wien.


Fotostudio Interphoto 1040 Wien

https://www.gefaessforum.at

Neben einer konsequenten Lebensstilpflege spielen moderne Diagnostik und telemedizinische Angebote eine immer größere Rolle. Die Experten betonen jedoch, dass Prävention vor allem Bildung, Bewusstsein und Verantwortungsübernahme braucht. Ihre Botschaft ist klar: Gefäßgesundheit beginnt früh – und jeder kann mit Bewegung, ausgewogener Ernährung und dem Ernstnehmen von Warnzeichen aktiv dazu beitragen, langfristig gesund zu bleiben.


Empfehlung der Redaktion

Newsletter Anmeldung

Verpassen Sie keine Podcasts! Abonnieren Sie unseren Podcast-Newsletter jetzt in Ihrem Profil.*
Einfach das Häkchen setzen und Sie erhalten monatlich alle spannenden Einblicke und Highlights direkt in Ihr Postfach.

*falls nicht gegeben ist eine kostenlose Registrierung nötig

print
DRUCKEN
Bildnachweise
Bild/© pixabay, Bild/© privat, Bild/© Fotostudio Interphoto 1040 Wien, Bild/© shutterstock, Logo