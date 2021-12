Podcast: Blackout - und was dann?

Stellen Sie sich vor,

Sie bereiten gerade Ihr Abendessen zu und plötzlich gehen Licht, Herd und Radio gleichzeitig aus ist alles ist dunkel - und still.

Der erste Blick in den Sicherungskasten bringt kein Licht ins Dunkel und Sie blicken aus dem Fenster und bemerken, dass es auch draußen stockfinster ist und sehen, dass eine Straßenbahn abseits einer Haltestelle Halt gemacht hat.

Der Versuch, das Internet um Erklärung zu befragen, schlägt fehl, da der Akku Ihres Laptops leer ist und kein Strom aus der Steckdose fließt.

Sie können niemanden anrufen, da ihr Handy keinen Empfang hat.

Nichts geht mehr.

Was wie aus einem dystopischen Roman entnommen klingt,

kann und wird laut Experten bald Realität sein.