In dieser Ausgabe des Hörgangs beschäftigen wir uns mit einem zerrissenen Land am Rande Europas. Der Außenpolitik-Journalist Stefan Schocher befasst sich seit vielen Jahren mit der Ukraine. Der Ausbruch der neuen Infektionskrankheit Covid-19 hat die Regierung völlig überfordert. Cooler reagieren die Meschen auf der Straße. Was wenige wissen: die osteuropäischen Länder habe eine große Kultur des Händewaschens.