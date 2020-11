Terroranschlag in Wien

Psychische Belastungen

Vier Menschenleben fordert ein islamistischer Terroranschlag am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt, es ist der Abend vor dem 2. Corona-Lockdown. Einige Zeugen machten sich mit dem Ruf "Schleich di, du Oaschloch!" Luft und hängten dem Attentäter auf gut Weanarisch eine Gosch’n an. Die meisten Zeugen des Anschlags bleiben aber stumm, sie standen unter Schock, manche rannten davon oder versteckten sich. Sie stehen nun vor der Aufgabe, das Erlebte zu verarbeiten, die Bilder im Kopf los zu werden. Bilder von Verwundeten, von Mündungsfeuer und Sirenengeheul - Bilder des Terrors, der die Wiener Seele völlig unvorbereitet getroffen hat. Der Chefredakteur der Ärzte Woche,Raoul Mazhar, und der stv. Chefredakteur Martin Burger haben mit Dr. Johannes Wancata, dem Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik ein ausführliches Interview geführt.