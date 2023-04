Podcast: Zukunft der Arzneimittelerzeugung

Jeder ist in der Apotheke schon hinter jemandem in der Schlange gestanden, der Medikament nicht bekommen hat. Und bald kennt jeder kennt einen Arzt, der wegen benötigter Antibiotika herumtelefonieren musste. In Sachen Arzneimittelversorgung ist derzeit in Europa Feuer am Dach. Doch wieso eigentlich? Medikamentenmangel gab es schon vor der Pandemie. Eines vorweg: es gibt Lösungen für dieses Problem, es gibt Preismodell, um die Versorgung sicherzustellen, nur, billiger wird es nicht.

Zu Gast im Hörgangstudio ist Komplexitätsforscher Prof. Dr. Peter Klimek. Das Interview führt Josef Broukal.