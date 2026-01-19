Zum Inhalt

Nach oben

Warum Ärztin Magdalena Grießler seit 15 Jahren in Afrika hilft

Medizin mit Menschlichkeit verbinden

  • 19.01.2026
  • Podcasts
  • Redaktionstipp
  • Online-Artikel
Verfasst von
Martin Krenek-Burger
Die Mariazellerin Dr. Magdalena Grießler reist seit 2010 regelmäßig nach Äthiopien und Ghana, um in medizinisch unterversorgten Regionen zu arbeiten. In ihren Einsätzen erlebt sie Situationen, die in Europa kaum vorstellbar sind: überfüllte Krankenzimmer ohne Hygiene, schwer verbrannte Kinder, fehlende Medikamente und Frauen, deren Geburten lebensgefährlich verlaufen. Trotz dieser Herausforderungen beschreibt Grießler ihre Arbeit als tief erfüllend – getragen von Menschlichkeit, Pragmatismus und dem Willen, Leid nicht einfach hinzunehmen, sondern aktiv zu lindern.

Dr. Magdalena Grießler von Jugend Eine Welt besichtigt einen neuen OP-Saal in Kenia.


Jugend Eine Welt

Besonders prägend war für sie die Zusammenarbeit mit missionsärztlichen Schwestern wie Schwester Rita, deren Einsatz sie zu dauerhaftem Engagement motivierte.

Dr. Magdalena Grießler auf dem Weg nach Kulmasa


Jugend Eine Welt

