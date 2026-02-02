Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben

Lachen in schweren Zeiten

Ein Blick hinter die Kulissen der CliniClowns

  • 02.02.2026
  • Podcasts
  • Redaktionstipp
  • Online-Artikel
Verfasst von
Katharina Ludwig
Martin Krenek-Burger
print
DRUCKEN
insite
SUCHEN

In dieser Episode tauchen wir ein in die faszinierende Welt der CliniClowns Österreich und ihren bewegenden Alltag in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen. CliniClown Edouard Raix gewährt uns einen tiefen Einblick in seine berührenden Begegnungen mit Patientinnen und Patienten, schildert den Ablauf einer Clown-Visite und erläutert die besonderen Herausforderungen dieses außergewöhnlichen Berufs. Es ist ein Job, der nicht nur ein hohes Maß an Improvisationstalent, sondern auch immense Verantwortung und ein feines Gespür für die Bedürfnisse der Menschen erfordert.

Dr. Pierre Bouillon, FA für musikalische Charmantologie alias Édouard Raix, MSc:  „Ich bin Docteur Bouillon, komme aus Paris und bin Franzose. Oder umgekehrt. Weltbekannt bin ich für meine berühmte musikalische Vollnarkose, ohne Spritze, ohne Chemie, ohne Vorbesprechung. Das ist wie einen „Lamour-Hatscher“ mit mir zu tanzen. In unserer Familie heißen wir seit Jahrhunderten Bouillon. Aber das heißt nicht, dass ich „auf der Nudelsuppe dahergeschwommen“ wäre!


CliniClowns Austria / Christoph Schiele

Leitungsteam der CliniClowns Austria: Eva Radinger. Geschäftsführerin CliniClowns Austria, und Birgit Rathmaier, Generalsekretärin CliniClowns Austria.


CliniClowns Austria / Christoph Schiele

Empfehlung der Redaktion

Newsletter Anmeldung

Verpassen Sie keine Podcasts! Abonnieren Sie unseren Podcast-Newsletter jetzt in Ihrem Profil.*
Einfach das Häkchen setzen und Sie erhalten monatlich alle spannenden Einblicke und Highlights direkt in Ihr Postfach.

*falls nicht gegeben ist eine kostenlose Registrierung nötig

print
DRUCKEN

www.gesundheitswirtschaft.at (Link öffnet in neuem Fenster)

Mit den beiden Medien ÖKZ und QUALITAS unterstützt Gesundheitswirtschaft.at das Gesundheitssystem durch kritische Analysen und Information, schafft Interesse für notwendige Veränderungen und fördert Initiative. Die ÖKZ ist seit 1960 das bekannteste Printmedium für Führungskräfte und Entscheidungsträger im österreichischen Gesundheitssystem. Die QUALITAS verbindet seit 2002 die deutschsprachigen Experten und Praktiker im Thema Qualität in Gesundheitseinrichtungen.

zur Seite

www.pains.at (Link öffnet in neuem Fenster)

P.A.I.N.S. bietet vielfältige und aktuelle Inhalte in den Bereichen Palliativmedizin, Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerzmedizin. Die Informationsplattform legt einen besonderen Schwerpunkt auf hochwertige Fortbildung und bietet Updates und ausgewählte Highlight-Beiträge aus Schmerznachrichten und Anästhesie Nachrichten.

zur Seite
Bildnachweise
Bild/© Alexander Raths / stock.adobe.com, Bild/© CliniClowns Austria / Christoph Schiele, Logo, Hörgang MedUni Wien, gesundheitswirtschaft, pains logo