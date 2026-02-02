Lachen in schweren Zeiten

In dieser Episode tauchen wir ein in die faszinierende Welt der CliniClowns Österreich und ihren bewegenden Alltag in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen. CliniClown Edouard Raix gewährt uns einen tiefen Einblick in seine berührenden Begegnungen mit Patientinnen und Patienten, schildert den Ablauf einer Clown-Visite und erläutert die besonderen Herausforderungen dieses außergewöhnlichen Berufs. Es ist ein Job, der nicht nur ein hohes Maß an Improvisationstalent, sondern auch immense Verantwortung und ein feines Gespür für die Bedürfnisse der Menschen erfordert.

Empfehlung der Redaktion Newsletter Anmeldung Verpassen Sie keine Podcasts! Abonnieren Sie unseren Podcast-Newsletter jetzt in Ihrem Profil.*

Einfach das Häkchen setzen und Sie erhalten monatlich alle spannenden Einblicke und Highlights direkt in Ihr Postfach.



*falls nicht gegeben ist eine kostenlose Registrierung nötig