Verbesserter Outcome nach allogener Stammzelltransplantation bei Kindern und Jugendlichen – wo stehen wir aktuell?

In dieser Episode sprechen wir über Stammzelltransplantationen bei sehr jungen Patienten, über die Besonderheiten der Therapie und die Überlebenschancen der kleinen Patienten.

Meine Gäste sind ausgewiesene Spezialisten auf diesem Gebiet: Zum einen Prof. Dr. Tayfun Güngör, er ist in der Schweiz tätig, und zwar als Abteilungsleiter für Stammzelltransplantation am Universitätskinderspital in Zürich; zum anderen OA Dr. Herbert Pichler, ärztlicher Leiter der Stammzelltransplantationseinheit am St. Anna Kinderspital in Wien.

Die allogene Stammzelltransplantation bei Kindern und Jugendlichen hat sich als sehr wirksam erwiesen, sowohl bei vielen malignen als auch bei nicht-malignen Erkrankungen. Die Kinder überleben im Schnitt bedeutend länger als ohne das Transplantat. Das St. Anna Kinderspital und das Kinderspital Zürich sind führende Zentren für diese Therapie.

Unsere beiden Experten erläutern, welche Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen transplantiert werden und mit welchen Risiken das verbunden ist.