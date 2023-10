COVID-19 hat Mängel in unserem Gesundheitswesen offengelegt. Der Exodus an professionellen Pflegern aus dem öffentlichen Gesundheitssystem ist eine Folge und der ist ungebrochen. An dieser Stelle erläutern normalerweise heimische Experten, woran es bei uns hapert. Ich habe mir für diese Folge aber ein Stimme von außerhalb geholt. Die Leiterin des globalen Gesundheitsprogramms am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf , Dr. Ilona Kickbusch.