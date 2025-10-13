Podcasts aus Pädiatrie

Zum Inhalt
Pneumokokken verstehen: Risiken, Schutz und die Rolle der Impfung

In diesem Podcast beleuchten wir, was Pneumokokken sind und für welche Bevölkerungsgruppen sie eine Gefahr darstellen können. Wir gehen der Frage nach, bei welchen Erkrankungen man besonders wachsam sein muss und warum eine Pneumokokken-Impfung guten Schutz gewährt.

Typ-1-Diabetes früh erkennen – Leben verändern

Typ-1-Diabetes trifft meist Kinder und Jugendliche – oft plötzlich und mit schwerwiegenden Folgen. Noch immer erfolgt die Diagnose häufig erst im Rahmen einer gefährlichen Stoffwechselentgleisung. Doch es bahnt sich ein Paradigmenwechsel an: Die Früherkennung rückt in den Fokus der modernen Diabetologie.

Nirsevimab im Praxistest: Erfolgreicher Schutz vor RSV bei Neugeborenen

Respiratorische Synzytialviren (RSV) gehören zu den häufigsten Ursachen für schwere, tiefe Atemwegsinfektionen bei Säuglingen – oft verbunden mit Krankenhausaufenthalten oder sogar Intensivpflichtigkeit. Doch es gibt Grund zur Hoffnung: Der monoklonale Antikörper Nirsevimab wurde 2024 in das heimische Kinderimpfprogramm aufgenommen und steht seitdem allen Säuglingen kostenlos zur Verfügung.
 

So wirksam ist die passive RSV-Immunisierung für Säuglinge

Seit Kurzem steht ein neuer passiver monoklonaler RSV-Antikörper für Säuglinge im Gratis-Kinderimpfprogramm zur Verfügung. Es dient zur Vorbeugung von RSV-bedingten Erkrankungen der tiefen unteren Atemwege. Prof. Dr. Volker Strenger aus Graz teilt Einblicke zur milden RSV-Saison 2024/2025 und zur neuen Immunisierung. Strenger sagt, „dass die Ärzte mit dieser passiven RSV-Prophylaxe ein gutes Instrument zur Verfügung haben, um das Gesundheitssystem, Familien und Kinder zu entlasten".
Chikungunya, Dengue, Oropouche - tropische Krankheiten breiten sich aus

Die häufigsten tropischen Virus-Erkrankungen - Chikungunya, Dengue und das hierzulande noch unbekannte OROV - Oropouche Virus - sind auf dem Vormarsch. Das klimatische Durcheinander aus Erderhitzung einerseits und extrem starken Regenfällen andererseits heizt ihre Ausbreitung an, selbst in europäischen Städten haben sich stabile Populationen ihrer Überträger, der Asiatischen Tigermücke, herausgebildet. In Graz werden seit Kurzem sterile Männchen ausgesetzt, um die weitere Ausbreitung zu verhindern. 

Zuviel des Guten - Übergewicht bei Kindern

Übergewicht wird immer häufiger, auch bei Kindern und Jugendlichen. Im schlimmsten Fall kämpfen bereits die Jüngsten mit den gesundheitlichen Folgen von Übergewicht.  Darüber spricht Springer-Redakteurin Tanja Fabsits mit Dr. Helmuth Howanietz, dem ärztlichen Leiter des kindermedizinischen Zentrums Augarten in Wien.

So funktioniert eine Plasmaspende

Medizinische Versorgung unter Druck - Aufruf zur Blutplasmaspende. So oder so ähnlich lauteten Schlagzeilen in der Pandemie. Corona hielt die Spender fern. Grund genug, sich ein Bild von der Lage in einem BioLife Plasmazentrum zu machen.

Wer sich jetzt gegen Pneumokokken impfen sollte - Impfserie, Teil 3

In Teil 3 dieser dreiteiligen Podcast-Reihe zum Thema Impfen spricht Prim. PD Dr. Arschang Valipour über eine potenziell lebensbedrohende Infektionskrankheit und erläutert, warum eine Pneumokokken-Impfung für bestimmte Risiko-Personengruppen laut Österreichischem Impfplan „dringend empfohlen“ wird. 
 

Schwere Verläufe von Kinderkrankheiten - Impfserie, Teil 2

In Teil 2 unserer dreiteiligen Podcast-Reihe zum Thema Impfen spricht Prof. PD Dr. Volker Strenger über schwere Verlaufsformen von oft als harmlos dargestellten Kinderkrankheiten und drohender Komplikationen als Folge unzureichender oder fehlender Vorsorgeimpfungen. 
 

Impfprophylaxe bei Kindern: Erfolgsgeschichte mit Verbesserungspotenzial

In Teil 1 dieser dreiteiligen Podcast-Reihe zum Thema Impfen spricht der Kinderarzt Prim. Prof. DDr. Peter Voitl über die Erfolge des Österreichischen Impfprogramms. Er erläutert auch, wo er noch Verbesserungspotenzial sieht.

Evidenz-basierte Medizin ist bei Migräne zu wenig

Die Zahlen belegen, dass man bei Kopfschmerzen von einer Volkskrankheit sprechen kann - 1 Million Österreicher laboriert an Kopfschmerzen. Nach Stand der Forschung müsste niemand mehr leiden. Die Realität sieht anders aus.

Krankheit ohne Namen - Kinder mit Seltenen Krankheiten profitieren von Psycho-Edukation

In fast jeder Schulklasse gibt es ein Kind mit einer seltenen Krankheit. Neben den physischen Beschwerden tragen die meist jungen Patienten auch psychische und soziale Lasten. Um ihnen bei der Bewältigung ihrer Probleme zu helfen, wurde an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde von MedUni Wien und AKH Wien ein einzigartiges Programm entwickelt.

Podcast: Kinderhospiz

Die Ärzte Woche hat den Kinderhospiztag zum Anlass genommen, ein Thema aufzugreifen, das die Redakteuren schon länger beschäftigt. Das Abschiednehmen von unheilbar kranken Kinder. Stefanie Sperlich hat sich deshalb das mobile Kinderhospiz MOMO näher angeschaut und mit der Leiterin, Dr. Martina Kronberger-Vollnhofer gesprochen. Kronberger-Vollnhofer ist Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde.

