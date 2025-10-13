Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden

Podcast Pflege

Podcasts aus Pflege

Zwischen Überlastung und Empathie – Was im Gesundheitssystem wirklich fehlt

Die Ordination überfüllt, die Nerven dünn, das Verständnis am Limit: Diese Sommerfolge unseres Hörgang-Podcasts geht dorthin, wo es weh tut – zu den wachsenden Spannungen im Gesundheitssystem. Gemeinsam mit Kommunikationsexpertin und Trainerin Britta Blumengrohn sprechen wir über das, was oft unausgesprochen bleibt: Wut, Frust, emotionale Erschöpfung – auf beiden Seiten.

Mit freundlicher Unterstützung von:
  • Danube Private University

DFP-Audio: Bekämpfung der Mangelernährung

In dieser DFP-Audiofortbildung werden die Ursachen und Auswirkungen von Mangelernährung in Österreich diskutiert – und wie man diese Auswirkungen verhindern kann bzw. medizinisch interveniert.

Was plant die österreichische Dreierkoalition für Ärztinnen und Ärzte?

Gezählte 335 Zeilen auf sieben dicht bedruckten Seiten – darin steht, was die Koalition in Sachen Gesundheit und Pflege in den nächsten Jahren tun will. Es sind Hunderte von Maßnahmen. Wir bringen hier eine Bewertung der für Ärztinnen und Ärzten wichtigsten Vorhaben. Josef Broukal spricht dazu mit dem Gesundheitsökonomen Thomas Czypionka.

Podcast: Selbstbewusste Patienten

Die Diagnose Krebs ist ein Schock. Für manche, insbesondere für Menschen, die gesund leben und viel Sport treiben, ist sie auch eine Kränkung. Sie fragen sich noch mehr: wieso ich? Das nagt am Selbstvertrauen und schürt Selbstzweifel. Renate Tewes ist ein Mensch, der geknicktes Selbstbewusstsein wieder gerade biegen kann.

Bildnachweise
Bild/© Racle Fotodesign / stock.adobe.com, Bild/© Evi Weiß, Banner, Aggression/© AZemdega, Hörgang Logo/© springermedizin.at, Bild/© Alxey Pnferov, DFP Mangelernährung/© Andrey Tishakov, hoergang_logo_exklusiv, Hörgang Podcast, Ministerrat Wien/© Andy Wenzel / BKA, Bundesregierung Wien/© Andy Wenzel/BKA, Cartoon/© © Jürgen Tomicek, Werl, Ärzteball/© Stefan Seelig, Heissenberger/© Stefan Seelig, charity/© Ärztekammer für Wien/Michaela Obermair / OTS, Plakat/© Fleischmann, ? (1950) / ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com Datum aufgenommen am 01.01.1950, Moria/© Raymond Roig, Moria/© RAYMOND ROIG / AFP / picturedesk.com, BID/© Motiv: Springer Medizin via Midjourney-KI, Saba/© Martin Krenek-Burger, Harrach Wolfsberger/© Martin Krenek-Burger, Burger-Liebhaber/© John Rensten, Burger/© John Rensten, Schoppmann/© MedUni Wien, Intensivstation/© Dräger, Dräger/© Dräger, Intensivstation/© RMTH / stock.adobe.com, intensivstation/© RMTH / stock.adobe.com, schwarz/© Karl Landsteiner Gesellschaft, Schwarz/© Zukunft Gesundheit/APA-Fotoservice/Hörmandinger, Volc-Platzer/© Michael Rathmayr, Hörgang MedUni Wien, Fischer/© Aslan Kudrnofsky, Zielinski/© Pharmig, cover, Concin/© feelimage