Podcasts aus Onkologie

Forscher in Laufschuhen

Dr. Matthias Farlik, Immunologe an der MedUni Wien, forscht laufend. Derzeit erforscht er das Immunsystem. Er fragt sich, was das Immunsystem tut, wenn keine unmittelbare Bedrohung besteht, und warum die Zellen dennoch wachsam bleiben. Seine Studien zeigen, dass Immunzellen selbst im Ruhezustand Signale aus dem Gewebe verarbeiten. Dieser biologische Stand-by-Modus kann bei Störungen schwerwiegende Folgen haben. 

Case-Report HR+/HER2- Mammakarzinom: ADC führt zu langer Stabilisierung bei älterer Patientin

Eine Patientin mit einem metastasierten HR+/HER2- Mammakarzinom (HER2-Status: ultralow), die auf die 75 zugeht und bereits vier Therapielinien hinter sich hat. Was tun? Eine Experten-Episode mit Max Marhold und Simon Udovica. Durch die Sendung führt Carola Göring.

Sommer, Sonne, Hautkrebs?

Wie kann man Hautkrebs früh erkennen, wirksam behandeln – und im besten Fall verhindern? Prof. Dr. Christoph Höller spricht über die häufigsten Formen von Hautkrebs, woran man gefährliche Veränderungen erkennt und wie richtige Vorsorge funktioniert. 
Außerdem geht es um eine medizinische Innovation mit Zukunft – ein genetisch verändertes Herpesvirus, das Tumorzellen zerstört und das Immunsystem anfeuert.

Leitlinien-Update bringt Fortschritt: So verändert sich die Behandlung beim Endometriumkarzinom

Die Systemtherapie beim Endometriumkarzinom befindet sich im Wandel. Auf dem diesjährigen ESMO Gynäkologie-Kongress in Wien wurde die aktualisierte medizinische Leitlinie zur Behandlung dieser häufigen gynäkologischen Krebserkrankung vorgestellt – mit bemerkenswerten Neuerungen. 

Metastasierter Brustkrebs: Welche Sequenztherapie ist nach CDK4/6-Progress optimal?

Prof. Dr. Rupert Bartsch diskutiert die Frage beim HR+/HER2- metastasierten Brustkrebs: Was tun nach CDK4/6-Inhibitor-Progress? Neue Daten vom ESMO-BREAST zeigen, wie mithilfe von Mutationsanalysen (ESR-1, PIK3CA, AKT, PTEN, BRCA et al.) die individuell beste Sequenztherapie identifiziert werden kann: von neuen zielgerichteten Substanzen bis zu innovativen Kombinationen wie dem SERD Imlunestrant + Abemaciclib.

Medizin, Macht und Moral - Klinische Ethik im Krankenhausalltag

In dieser Episode tauchen die Intensivmedizinerin Dr. Eva Schaden und die Palliativmedizinerin Prof. Dr. Eva Katharina Masel von der MedUni Wien in ein Thema ein, das im hektischen Krankenhausalltag oft im Verborgenen bleibt – die klinische Ethik. Wie trifft man Entscheidungen an der heiklen Grenze zwischen medizinischem Können und menschlichem Dürfen?  

DFP-Audiofortbildung: Nierenzell- und Urothelkarzinom – Therapieupdates 2024/2025

Diese DFP-Audiofortbildung zum Thema Immunonkologie beleuchtet die neuesten Entwicklungen beim Nierenzell- und Urothelkarzinom. Diskutiert werden aktuelle Daten vom ASCO-GU und ESMO 2024, die maßgeblich die klinische Praxis verändern.

Gehirnmetastasen erkennen und schrumpfen lassen

Wenn sich Krebs im Körper ausbreitet und das Gehirn erreicht, verändert sich für viele Betroffene alles. Gehirnmetastasen sind schwerwiegende Folgen fortgeschrittener Tumorerkrankungen und genau darüber sprechen wir in dieser Folge.
Für Patienten bedeutet diese Diagnose nicht nur eine Verschlimmerung ihrer Erkrankung, sondern auch erhebliche neurologische Beschwerden. Die durchschnittliche Prognose bewegt sich je nach Tumorart zwischen wenigen Monaten und wenigen Jahren.

Bispezifische Antikörper im 2L DLBCL: Glofitamab macht den nächsten Schritt

In dieser Episode stellen wir eine vielversprechende neue Therapieoption für das diffus großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) in der Zweitlinie vor. Im Fokus steht die kürzliche Zulassung des bispezifischen Antikörpers Glofitamab in Kombination mit Gemcitabin und Oxaliplatin. Hören Sie rein!

DFP-Audiofortbildung: Immunonkologie im Hinblick auf Biomarker

Heute geht es um das spannende Thema Biomarker und ihre Testungen. Wichtige Fragen sind: Was bedeuten die Ergebnisse der Biomarker-Testung für die Therapieplanung mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren; was gibt es Neues auf diesem Feld und was von diesem vielen Neuen ist wirklich in der Klinik relevant.

Plasma spenden unter Freunden

Wir sind zu Besuch im Plasmazentrum Wiener Neustadt. Hier werden im Jahr ungefähr 24.000 Liter gespendet, das sind rund 30.000 Spenden, die hier pro Jahr abgegeben werden. In dieser Stunde im Plasmazentrum passiert aber viel mehr, als dass Blut über eine Armvene abgezapft und in einen speziellen Prozess, die Plasmapherese, eingeschleust wird. 

Immunonkologie beim Melanom: 10-Jahresdaten Checkpoint-Inhibition, neoadjuvante Therapie & neue Perspektiven

Diese DFP-Audiofortbildung präsentiert aktuelle Erkenntnisse zur Immunonkologie beim Melanom: von den bahnbrechenden 10-Jahresdaten der Anti-PD-1-Antikörper über die neuesten Entwicklungen in der adjuvanten und neoadjuvanten Therapie bis hin zu vielversprechenden zukünftigen Ansätzen.

HPV-Impfung bis zum vollendeten 30. Lebensjahr kostenlos nachholen

HPV, das humane Papillomavirus,  wird vorwiegend durch Sexualkontakte übertragen. Was dann weiter passiert, hängt auch von den Sexualpraktiken, also vaginal, anal und oral. Dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Krebs-Manifestationen: Krebs im Urogenitaltrakt, aber es gibt eben auch Analkarzinome und eine zunehmende Anzahl von Krebserkrankungen im Mund-Rachen-Bereich. Das sagt Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Instituts für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin an der MedUni Wien.

Speichel ist ein blutstillendes Mittel, das auch Bluter immer bei sich haben

Kleine Verletzungen sind im Alltag ganz normal, kleine Schnittwunden beim Rasieren, bei der Gartenarbeit oder beim Hantieren mit scharfkantigem Papier. Instinktiv stecken wir den blutenden Finger in den Mund und unterstützen so die Blutgerinnung.  Das funktioniert auch mit dem Speichel von Blutern, hat Johannes Thaler herausgefunden.

Kleine Kämpfer im St. Anna Kinderspital

Kleine Heldinnen und Helden kämpfen im St. Anna Kinderspital in Wien jeden Tag um ihre Gesundheit, teils um ihr Leben – Dieser Ort bietet nicht nur medizinische Versorgung, sondern auch Geborgenheit, Trost und manchmal passieren hier medizinische Wunder.

Reden wir über Brustkrebs! Experten diskutieren aktuelle CDK4/6-Daten und ihre klinische Anwendung

Nein, der Krebs ist nicht besiegt, aber die Wissenschaft kommt ihm auf die Schliche

Was passiert in unseren Zellen, wenn wir altern

Mamma-Ca: Ein Fall - zwei Experten

Verbesserter Outcome nach allogener Stammzelltransplantation bei Kindern und Jugendlichen – wo stehen wir aktuell?

Keine Scheu vor allogener Stammzelltransplantation

HR+/HER2- Brustkrebs: Ein spannender Fall

Hörgang MedUni Wien: Pädiatrische Neuro-Onkologie

Podcast: Stress bei Krebspatienten messen

Das Eric Kandel Institut - ein neues Zentrum für Präzisionsmedizin

Podcast: Eine Kombinationstherapie gegen akute myeloische Leukämie

Damit es gut zu Ende geht

Podcast: Krebs bei Frauen

Podcast zur onkologischen Nachsorge geht in die zweite Runde

