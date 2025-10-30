Im diesem Artikel wird der Fall eines jungen Patienten mit Pityriasis lichenoides chronica (PLC) beschrieben, eine seltene, chronisch-entzündliche Dermatose, die vorwiegend im Kindes- und Jugendalter auftritt. Ihre Ätiopathogenese ist nicht vollständig geklärt; als Auslöser werden vorausgehende Infektionen sowie T‑Zell-vermittelte immunologische Mechanismen diskutiert. Klinisch manifestiert sich die PLC mit disseminierten, bräunlich-orangen Papeln und dünnen Plaques mit feiner Schuppung, typischerweise an Stamm und Extremitäten. Charakteristisch ist das sog. „Sargdeckelphänomen“, bei dem sich die intakte Schuppendecke beim Kratzen ablöst. Histologisch zeigen sich Parakeratose, eine mäßig zellreiche Interface-Dermatitis mit einzelnen nekrotischen Keratinozyten, aber auch Spongiose und lymphozytärer Exozytose. Eine standardisierte Therapie existiert nicht; bewährt haben sich topische Kortikosteroide, Calcineurininhibitoren, UVB-Phototherapie, Makrolide, sowie in schweren Fällen Methotrexat. Der im Artikel vorgestellte pädiatrische Fall verdeutlicht den typischen schubweisen Verlauf und die Möglichkeit einer spontanen, vollständigen Abheilung ohne Residuen.