Candida auris, Candida albicans

Aspergillus fumigatus

Kategorie Typische Erreger Kurzcharakteristik Superfizielle und kutane Mykosen Dermatophyten ( Trichophyton ), Candida , u. a. Höchste Prävalenz (≥ 1,6 Mrd. Fälle 2021) – aber minimale Mortalität; Hauptlast Haut‑/Nagelschäden und soziale Stigmatisierung Opportunistische invasive Mykosen Candida , Aspergillus , Cryptococcus , Pneumocystis u. a. Treten vor allem bei Immunsuppression (Krebstherapie, Transplantation) auf; hohe Letalität Endemisch-systemische (dimorphe) Mykosen Histoplasma , Coccidioides , Blastomyces , Talaromyces u. a. Infizieren auch Gesunde nach Inhalation in definierten Klimaregionen; Dissemination, wenn Immunstatus eingeschränkt ist

Pilze begleiten uns überall – im Erdboden, in der Luft, auf Pflanzen. Das Spektrum der Pilzinfektionen reicht vom alltäglichen Fußpilz bis zur fulminanten Sepsis. Während oberflächliche Infektionen mengenmäßig am häufigsten auftreten, verursachen invasive und endemische Mykosen die höchste Sterblichkeit – oft bei immunschwachen Patient*innen (Tab.). Was lange Zeit wie ein Randthema wirkte, hat sich zu einem wachsenden Public-Health-Problem entwickelt: Pilzinfektionen betreffen weltweit mehr als eine Milliarde Menschen; laut WHO sterben jährlich rund 2,5 Mio. Menschen an invasiven Mykosen – mehr als an Malaria oder Tuberkulose. Gleichzeitig nimmt die Zahl resistenter Pilzstämme (antimykotische Resistenz, fAMR) in Klinik und Umwelt rasant zu, während nur wenige neue Antimykotikawirkstoffklassen nachrücken. Pilze verlieren ihre Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten, ähnlich wie Bakterien bei Antibiotikaresistenz. Die WHO gab 2022 erstmals eine Liste prioritärer Pilzerreger heraus, darunterund, weil deren Resistenz rasant zunimmt und Therapieversagen nach sich zieht. Manche Autoren sprechen bereits von einer „weltweiten und leisen Pandemie“ mit tödlichen Folgen.