Schmerz Nachrichten

Pilotevaluation von psychoorthopädischen Rückenschmerzgruppen anhand von „real-world data“

  • 05.02.2026
  • Originalie
Verfasst von
Caroline Stumpf-Knaus, MSc BSc
Tarek Sununu
Martin Matzka
Siniša Grabovac
Monika Mustak-Blagusz
Doreen Stöhr
Erschienen in
Schmerz Nachrichten

Zusammenfassung

Psychoorthopädische Rückenschmerzgruppen (RSG) sind ein interprofessionelles Therapieformat für Patient:innen mit chronischen Rückenschmerzen. RSG wurden im Reha-Zentrum Bad Ischl der Pensionsversicherung erstmals in die stationäre orthopädische Reha implementiert und anhand von Routinedaten („real-world data“) mit Propensity Score Matching evaluiert. Die bei Entlassung festgestellte Veränderung der Schmerzintensität (VAS) und gesundheitsbezogenen Lebensqualität (EQ-5D-5L) bei Rehabilitand:innen mit RSG (n = 46) lässt auf positive Effekte schließen, die mit jenen einer nachgelagert geschaffenen, konventionell rehabilitierten Kontrollgruppe (n = 36) vergleichbar sind. Diese Pilotstudie zeigt, wie „real-world data“ zur Evaluation von Innovationen in der klinischen Praxis genutzt werden können.
Publikationsdatum
05.02.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Schmerz Nachrichten
Print ISSN: 2076-7625
Elektronische ISSN: 2731-3999
DOI
https://doi.org/10.1007/s44180-026-00278-x
