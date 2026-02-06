Pilotevaluation von psychoorthopädischen Rückenschmerzgruppen anhand von „real-world data“

Psychoorthopädische Rückenschmerzgruppen (RSG) sind ein interprofessionelles Therapieformat für Patient:innen mit chronischen Rückenschmerzen. RSG wurden im Reha-Zentrum Bad Ischl der Pensionsversicherung erstmals in die stationäre orthopädische Reha implementiert und anhand von Routinedaten („real-world data“) mit Propensity Score Matching evaluiert. Die bei Entlassung festgestellte Veränderung der Schmerzintensität (VAS) und gesundheitsbezogenen Lebensqualität (EQ-5D-5L) bei Rehabilitand:innen mit RSG ( n = 46) lässt auf positive Effekte schließen, die mit jenen einer nachgelagert geschaffenen, konventionell rehabilitierten Kontrollgruppe ( n = 36) vergleichbar sind. Diese Pilotstudie zeigt, wie „real-world data“ zur Evaluation von Innovationen in der klinischen Praxis genutzt werden können.