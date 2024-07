Physiopathologische, klinische und therapeutische Aspekte des Morbus Darier

Zurück zum Zitat Nellen RGL, Steijlen PM, van Steensel MA et al (2017) Mendelian disorders of cornification caused by defects in Intracellular calcium pumps: mutation update and database for variants in ATP2A2 and ATP2C1 associated with Darier disease and Hailey-Hailey disease. Hum Mutat 38(4):343–356CrossRefPubMed