Zurück zum Zitat Meierhofer C, Silic K, Urban MV, Tanew A, Radakovic S (2021) The impact of occlusive vs non-occlusive application of 5‑aminolevulinic acid (BF-200 ALA) on the efficacy and tolerability of photodynamic therapy for actinic keratosis on the scalp and face: A prospective within-patient comparison trial. Photodermatol Photoimmunol Photomed 37:56–62 PubMedCrossRef