Immunmodulation mit Januskinase-Inhibitoren: Mehrere Signalwege gezielt beeinflussen

Januskinase-Inhibitoren sind Immunmodulatoren, die in einer Vielzahl von Indikationen zum Einsatz kommen. Aktuell stellen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, atopische Dermatitis und Morbus Crohn bzw. Colitis Ulcerosa wichtige Indikationen dar.

×

Univ.-Prof. Dr. Michael Wolzt von der Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie am Wiener AKH spricht über die Vorzüge und das Anwendungsspektrum dieser Substanzgruppe.

ApothekerPlus: Was sind Januskinase- Inhibitoren und wofür werden sie verwendet?

Wolzt: Januskinase-Inhibitoren sind Immunmodulatoren, die oral eingenommen werden. Januskinasen (JAK) sind eine Gruppe von Second Messengers, die Signale von Rezeptoren, beispielsweise von inflammatorischen Zytokinen, unterschiedlich stark in den verschiedenen Zellen weiterleiten. Die klinisch eingesetzten JAK-Inhibitoren bewirken eine reversible und lediglich partielle Hemmung von Januskinasen und greifen so modulierend in das Entzündungsgeschehen ein. Es bleibt also immer eine Restaktivität der Januskinasen erhalten und nach dem Absetzen des JAK-Inhibitors haben die Zellen wieder ihre Ursprungsfunktion.

ApothekerPlus: In welchen Anwendungen kommen JAK-Inhibitoren heute zum Einsatz?

Wolzt: Abseits der Onkologie besteht bei immunmediierten Erkrankungen ein breites Feld der möglichen Anwendungen von JAK-Inhibitoren. Die bekannteste ist die rheumatoide Arthritis, aber es gibt beispielsweise auch Zulassungen bei weiteren Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, aber auch bei chronisch- entzündlichen Darmerkrankungen oder bei verschiedenen Hautkrankheiten wie der atopischen Dermatitis oder Alopecia Areata (Letzteres ist zutreffend auf Baricitinib). Einige Anwendungen befinden sich noch in Zulassungsstudien.

ApothekerPlus: Nun gibt es ja mehrere Januskinasen und es gibt JAK-Inhibitoren mit unterschiedlicher Affinität zu den verschiedenen JAKs. Wie relevant ist das und was bedeutet es in der Praxis?

Wolzt: Wie sich aus Versuchen mit Knockout-Tieren ableiten lässt, ist es sowohl für die Sicherheit als auch die Wirksamkeit von JAK-Inhibitoren relevant, welche Januskinasen wie stark und für wie lange gehemmt werden. Bei den angewendeten therapeutischen Dosierungen zeigen die zugelassenen JAK-Inhibitoren klare Präferenzen für bestimmte Januskinasen. Das ist insbesondere im Hinblick auf die Nebenwirkungen wichtig.

ApothekerPlus: Was sind die Vorteile der Januskinase-Inhibitoren in der Therapie von Autoimmunerkrankungen im Vergleich zu anderen Therapien?

Wolzt: Die sogenannten Biologika, also monoklonale Antikörper, sind jeweils gegen ein einzelnes Zytokin oder dessen Rezeptor gerichtet. Damit findet man bei vielen Patientinnen und Patienten das Auslangen. Allerdings kann es auch sein, dass der Krankheitsprozess eben nicht durch einen einzigen Faktor getrieben wird, sondern sehr heterogen ist. Da die Januskinasen den Empfangsrezeptoren der Zytokine nachgeschaltet sind, beeinflusst ihre Hemmung nicht nur den Signalweg eines einzelnen Zytokins, sondern jeweils einer ganzen Gruppe von Zytokinen. Das ist der Vorteil dieser Immunmodulation. Ich schalte nicht einen Signalweg komplett aus, sondern beeinflusse mehrere Signalwege, dafür aber in einem geringeren Maße. Das kann bei multifaktoriellen Immunerkrankungen mit unterschiedlichen klinischen Ausprägungen mitunter einen Vorteil darstellen.

ApothekerPlus: Welche Facharztgruppen verschreiben JAK-Inhibitoren?

Wolzt: Aufgrund der Erstattungsregeln muss die Ersteinstellung auf einen JAK-Inhibitor durch entsprechend qualifizierte Fachärztinnen und Fachärzte oder spezialisierte Zentren vorgenommen werden. Das sind beispielsweise die Fächer Rheumatologie oder rheumatologische Zentren, Dermatologie oder Gastroenterologie oder Zentren für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Die Weiterverordnung kann dann bei entsprechender Kontrolle über einen vorgegebenen Zeitraum im niedergelassenen Bereich erfolgen.

ApothekerPlus: Gibt es seitens der Apotheke besonderen Aufklärungsbedarf?

Wolzt: Ja, denn Patientinnen und Patienten müssen über die korrekte Einnahme und die Möglichkeit von Wechselwirkungen informiert werden. Manche JAK-Inhibitoren werden in der Leber abgebaut und können daher mit anderen Substanzen, die ebenfalls in der Leber verstoffwechselt werden, interagieren. Darüber hinaus ist auf ausreichenden Impfschutz zu achten, da manche Viren unter Therapie mit JAK-Inhibitoren reaktiviert werden können. Das betrifft insbesondere Herpes Zoster. Daher sollten die Patientinnen und Patienten vor Beginn der Therapie oder zu Beginn der Therapie eine Impfung gegen Herpes Zoster bekommen.

×

ApothekerPlus: Was ist zur Sicherheitswarnung der EMA betreffend die JAK-Inhibitoren zu sagen?

Wolzt: Das ist eine Sicherheitswarnung, die sich in erster Linie an die verordnenden Ärztinnen und Ärzten richtet. Sie fordert, dass JAK-Inhibitoren bei bestimmten Patientengruppen mit Vorsicht angewendet werden sollen. Das bedeutet keine Kontraindikation, sondern ist lediglich ein Hinweis, dass in bestimmten Risikosituationen, insbesondere bei hohem kardiovaskulären Risiko oder höherem Patientenalter, zunächst andere Behandlungen in Erwägung gezogen werden und JAK-Inhibitoren nur zum Einsatz kommen sollen, wenn keine geeigneten Alternativen gefunden werden.

ApothekerPlus: Für Risikogruppen: Ab wann spricht man davon, dass es keine geeigneten Alternativen zu den JAK-Inhibitoren gibt?

Wolzt: Wenn beispielsweise Biologika nicht wirken, nicht vertragen werden, oder kontraindiziert sind. Dann kann man auch in den Risikogruppen einen JAK-Inhibitor einsetzen. Da spielt ein Vorteil der JAK-Inhibitoren hinein, der noch zu erwähnen wäre: Ihre Wirkung tritt rasch ein, deutlich schneller als bei den Biologika. Innerhalb der ersten Wochen ist bei vielen Patientinnen und Patienten bereits eine Krankheitskontrolle erreichbar.

ApothekerPlus: Bestehen zwischen den verschiedenen zugelassenen JAK-Inhibitoren relevante Unterschiede hinsichtlich Wirksamkeit und Verträglichkeit?

Wolzt: Es gibt bislang keine direkten Vergleichsstudien. Punkto Wirksamkeit gibt es relevante Unterschiede und auch in Bezug auf die Sicherheitssignale, die zu der erwähnten Warnung der EMA geführt haben. Diese kommen nämlich aus Studien oder Beobachtungen mit zwei JAK-Inhibitoren, jedoch nicht aus der ganzen Substanzklasse. Post-hoc Analysen mehrerer Studien haben für die anderen Substanzen dieser Gruppe kein vergleichbares Signal gefunden.

ApothekerPlus: Sie haben zuvor die schnelle Wirkung der JAK-Inhibitoren angesprochen. In der Therapie der rheumatoiden Arthritis: führt dies dazu, dass man in der initialen Phase der Therapie weniger systemische Steroide benötigt?

Wolzt: Cortison bessert rasch die Symptome, aber führt nicht zur anhaltenden Krankheitskontrolle ohne Nebenwirkungen. Kortikosteroide sind jene Medikamente, mit denen es am häufigsten zu schweren Infektionen kommt und die langfristig auch weitere schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen. Man versucht also, mit Cortison in einer hohen Dosis schnell die Erkrankung zu kontrollieren, dann aber das Cortison wieder zu reduzieren – und der Patient oder die Patientin soll dabei beschwerdefrei bleiben. Daher wird gleichzeitig eine medikamentöse Immuntherapie begonnen. Dies kann beispielsweise mit einem Biologikum oder eben mit einem JAK-Inhibitor geschehen. Mit dem schnell wirksamen JAK-Inhibitor besteht die Chance, das Cortison schneller zu reduzieren oder vollständig Cortison-frei zu werden. Das ist ein klinisches Ziel.

ApothekerPlus: Gibt es Erfahrungswerte, wie sich die orale Einnahme auf die Adhärenz auswirkt?

Wolzt: Der wichtigste Treiber der Adhärenz ist die Krankheitsaktivität. Wenn Patientinnen und Patienten merken, dass ein Medikament schnell und gut wirkt und relativ wenige unangenehme Nebenwirkungen macht, dann nehmen sie es auch ein. Wir reden hier ja nicht von Lifestylemedikamenten, sondern von der medizinisch erforderlichen langjährigen Modifikation einer chronischen Erkrankung.

×

AT-RNQD-230116 05092023