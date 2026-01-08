Leitlinien im Auge behalten

Ralf Geithe / stock.adobe.com Biologika wie Dupilumab, Omalizumab und Mepolizumab können bei schwerer, unkontrollierter CRSwNP gemäß Zulassung eingesetzt werden. Ihre Wirksamkeit und Sicherheit sind gut belegt, und weitere Zulassungen sind zu erwarten. Vor Beginn und im Verlauf der Therapie sollte die Erkrankung objektiv und subjektiv evaluiert werden, wofür der empfohlene Dokumentationsbögen genutzt werden können. Bei relativen Kontraindikationen ist eine individuell abgewogene Entscheidung durch erfahrene Ärztinnen und Ärzte erforderlich. Das Ziel diese Leitlinienkapitels ist es, eine qualitativ hochwertige Versorgung erwachsener CRSwNP-Patientinnen und Patienten mit Biologika sicherzustellen. Die aktuelle AWMF-Leitlinie gilt als Entscheidungshilfe für Ärztinnen und Ärzte, um die angemessene Vorgehensweise festzulegen.