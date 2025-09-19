Pflegekennzahlen-Dashboards
Vorteile für die Pflegequalität und -praxis
- 01.09.2025
- PFLEGE & WISSENSCHAFT
Auszug
Die Anforderungen an die Pflegequalität steigt — sei es durch demografische Veränderungen, zunehmende Komplexität der Pflegebedarfe oder durch gesetzliche Vorgaben zur Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit. In diesem Kontext gewinnen Pflegekennzahlen-Dashboards zunehmend an Bedeutung. Sie bieten eine strukturierte und visuelle Aufbereitung relevanter Kennzahlen und unterstützen Pflegende, Expert:innen sowie Führungskräfte dabei, die Qualität der Pflege kontinuierlich zu überwachen und Maßnahmen daraus abzuleiten [1]. …
