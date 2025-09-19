Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
PRO CARE

Pflegekennzahlen-Dashboards

Vorteile für die Pflegequalität und -praxis

  • 01.09.2025
  • PFLEGE & WISSENSCHAFT
Erschienen in:
Verfasst von
DGKP Eva-Maria Moser-Staggl, BScN, MSc
Erschienen in
PRO CARE | Ausgabe 5-6/2025

Auszug

Die Anforderungen an die Pflegequalität steigt — sei es durch demografische Veränderungen, zunehmende Komplexität der Pflegebedarfe oder durch gesetzliche Vorgaben zur Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit. In diesem Kontext gewinnen Pflegekennzahlen-Dashboards zunehmend an Bedeutung. Sie bieten eine strukturierte und visuelle Aufbereitung relevanter Kennzahlen und unterstützen Pflegende, Expert:innen sowie Führungskräfte dabei, die Qualität der Pflege kontinuierlich zu überwachen und Maßnahmen daraus abzuleiten [1]. …
Vorheriger Artikel Innovative Ansätze in der österreichischen Gesundheitsversorgung
Nächster Artikel Anleitung von Auszubildenden im Qualifikationsmix der Berufe mit Pflegekompetenz in Österreich
Titel
Pflegekennzahlen-Dashboards
Vorteile für die Pflegequalität und -praxis
Verfasst von
DGKP Eva-Maria Moser-Staggl, BScN, MSc
Publikationsdatum
01.09.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
PRO CARE / Ausgabe 5-6/2025
Print ISSN: 0949-7323
Elektronische ISSN: 1613-7574
DOI
https://doi.org/10.1007/s00735-025-1996-5
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.

Weitere Artikel der Ausgabe 5-6/2025

Narbe, Mut und Nähe

  • STOMAPFLEGE

Norwegian Nurse Anesthetists: Training and Daily Practice

  • ANÄSTHESIEPFLEGE

Cochrane Pflege Forum

  • PFLEGE & WISSENSCHAFT

Anleitung von Auszubildenden im Qualifikationsmix der Berufe mit Pflegekompetenz in Österreich

  • PFLEGEBILDUNG

Gut gepflegte Haut bei Kompressionstherapie

  • PFLEGEPRAXIS

Führen mit KI in der Pflege

  • PFLEGE & WISSENSCHAFT