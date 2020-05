12.05.2020 | Pflege | Redaktionstipp | Onlineartikel

Gesundheits- und Krankenpflege im COVID-19-Einsatz

Die zentrale Rolle wird deutlich bewusst

Gesundheits- und Krankenpflegepersonen stehen in der Patientenbetreuung an vorderster Front, dies trifft in der aktuellen Krisensituation durch die Verbreitung von COVID-19 noch viel eindrucksvoller in den Vordergrund und der Bedarf nach ausreichender Personalausstattung der Gesundheitseinrichtungen ist noch deutlicher geworden.