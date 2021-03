Pflege in der D-A-CH-Region mit einer gemeinsamen Stimme

Pflegepersonen stehen in gesundheitlichen Krisensituationen an vorderster Front — aber sie werden bei tiefgreifenden politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen oft nicht gehört. Um ihrer Stimme mehr Gewicht zu geben haben die Pflege-Berufsverbände der D-A-CH-Region — also Deutschlands, Österreichs und der Schweiz — Ende Februar ein Positionspapier mit gemeinsamen Forderungen an die politischen Entscheidungsträger beschlossen und veröffentlicht. ...