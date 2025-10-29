PET-Imaging bei Demenzerkrankungen

Einleitung

Demenzerkrankungen gehören zu den häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen und stellen angesichts der demografischen Entwicklung eine große medizinische und gesellschaftliche Herausforderung dar. In Österreich sind derzeit ungefähr 150.000 Menschen von einer Demenz betroffen, wobei sich diese Zahl Schätzungen zufolge bis 2050 verdoppeln wird.

Eine zeitgerechte Diagnosestellung, womit häufig eine Diagnosestellung in den frühen Krankheitsstadien gemeint ist, bildet die Grundlage für die bestmöglichen Behandlung und Versorgung und sollte damit allen Betroffenen ermöglicht werden.

Die Diagnostik basiert auf einer genauen Anamneseerhebung (idealerweise Eigen- und Fremdanamnese), der klinisch-neurologischen Untersuchung, einer detaillierten neuropsychologischen Testung sowie der strukturellen Bildgebung. Ergänzend erfolgt, insbesondere bei symptomatischen Patient:innen in einem frühen Krankheitsstadium, die Biomarker-Diagnostik, um eine ätiologische Zuordnung des klinischen Syndroms zu ermöglichen. In Zusammenschau lässt sich so eine integrierte klinisch-biologische Diagnose stellen. Hierfür kommt neben der Liquordiagnostik mit der Analyse von Amyloid-Beta (Aβ), Gesamt-Tau (tTau) und phosphoryliertem Tau 181 (pTau181) die molekulare Bildgebung zum Einsatz. Diese erlaubt zum einen die Darstellung pathologischer Proteinablagerungen und deren topografische Verteilung und zum anderen die Erfassung begleitender, unspezifischer Prozesse wie der Neurodegeneration.