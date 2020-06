Personzentriertes diagnostisches Verstehen und der ganzheitliche Blick auf das Individuum

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Zusammenfassung

Im Personzentrierten Ansatz wird der Mensch in seiner Gesamtheit betrachtet und die Ursache für Störungen in der Konstellation der Selbststruktur angenommen. In der therapeutischen Arbeit mit Jugendlichen gilt es zu verstehen, welche der vielfältigen Erfahrungen in das Selbstkonzept vollständig integriert werden konnten und welche vielleicht nur verzerrt aufgenommen oder ganz verleugnet werden mussten. Diagnostik im personzentrierten Verständnis ist ein Teil der Therapie bzw. eine den Prozess begleitende Diagnostik und wird an Hand der Arbeit mit einer fünfzehnjährigen Jugendlichen beschrieben.