Zurück zum Zitat Schwebel C, Clec’h C, Magne S, Minet C, et al. Safety of intrahospital transport in ventilated critically ill patients: a multicenter cohort study. crit Care Med. 2013;41(8):1919–28. https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e31828a3bbd. OUTCOMEREA Study Group.CrossRefPubMed