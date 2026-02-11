Perioperatives Patient Blood Management bei Kindern 10.02.2026 Journal Club Verfasst von Dr. Maria Vittinghoff Erschienen in Anästhesie Nachrichten Einloggen, um Zugang zu erhalten Auszug Goobie SM, Faraoni D (2025) Perioperative paediatric patient blood management: a narrative review. Br J Anaesth 134(1):168–179. … Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Metadaten Titel Perioperatives Patient Blood Management bei Kindern Verfasst von Dr. Maria Vittinghoff Publikationsdatum 10.02.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Anästhesie Nachrichten Print ISSN: 2617-2127 Elektronische ISSN: 2731-3972 DOI https://doi.org/10.1007/s44179-026-00339-0