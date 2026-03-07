Zum Inhalt

rheuma plus

Partizipative Entwicklung einer digitalen Ergotherapie gegen Fatigue – ein Werkstattbericht

  • 06.03.2026
  • Originalien
Verfasst von
Andrea Stölting
Torge-Christian Wittke
Lennie Frederik Meyn
Nadja Wegner
Imke Schwalm
Tim Benedikt Riester
Viktoria Maria Lampe
Nicole Schmidt
Alexandra Dopfer-Jablonka
Christine Happle
Frank Müller
Georg M. N. Behrens
Tim Schmachtenberg
Erschienen in
rheuma plus

Zusammenfassung

Hintergrund

Fatigue ist ein häufiges und hoch belastendes Symptom bei entzündlich-rheumatischen und postinfektiösen Erkrankungen. Trotz leitlinienbasierter Empfehlungen sind nichtpharmakologische Unterstützungsangebote in der Routineversorgung häufig nur eingeschränkt zugänglich. Ziel des Projekts „Digitale Ergotherapie gegen Fatigue und Konzentrationsstörungen“ (DiEgO) ist die partizipative Überführung bewährter ergotherapeutischer Inhalte aus der Vorgängerintervention „Ergotherapeutische Intervention bei Long-COVID“ (ErgoLoCo) in eine webbasierte Anwendung.

Methode

Die DiEgO wurde im Rahmen einer partizipativen Entwicklungsstudie gemeinsam mit Menschen mit Fatigue, praktizierenden Ergotherapeut:innen und akademisch Forschenden entwickelt. In 6 Forschungswerkstätten (2 Gruppen) wurden priorisierte Inhalte aus ErgoLoCo über 3 iterative Entwicklungs- und Anpassungsschleifen digital adaptiert. Der Entwicklungsprozess wurde belastungssensibel gestaltet, unter anderem durch geplante Pausen, reduzierte Informationsdichte und flexible Beteiligungsmöglichkeiten.

Ergebnisse

Der resultierende Prototyp (Stand vor externer Praxisevaluation) umfasst 13 Module, bestehend aus 2 Informationseinheiten, 10 ergotherapeutischen Einheiten sowie einem optionalen Bewegungs- und Entspannungsbaustein. Querschnittlich integriert sind ein Selbstmonitoring der Energieressourcen, Pausenmanagement und eine differenzierte Berücksichtigung postexertioneller Malaise (PEM). Die modulare Struktur ermöglicht eine orts- und zeitunabhängige Nutzung zur Unterstützung des individuellen Selbstmanagements.

Schlussfolgerung

Die partizipativen Forschungswerkstätten ermöglichten eine fatiguesensible Digitalisierung ergotherapeutischer Inhalte. DiEgO verdeutlicht das Potenzial einer eskalierbaren digitalen Ergotherapie, Versorgungslücken bei Fatigue – auch im rheumatologischen Kontext – zu adressieren. Eine externe Anwendbarkeits- und Akzeptanzevaluation im Praxissetting wird derzeit durchgeführt.

Graphic abstract

Bild vergrößern
