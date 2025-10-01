Erfolgsfaktoren für die langfristige Anwendung von Produodopa®
- 01.10.2025
- Parkinson-Demenz
- Pharma News
- Online-Artikel
Die Parkinson-Erkrankung (PD) geht mit einer Vielzahl an charakteristischen Symptomen einher, welche die Lebensqualität der Betroffenen und deren Angehörigen stark beeinträchtigen können. Bei Patient:innen mit fortgeschrittener PD, die auf eine Erstlinienbehandlung mit oralem Levodopa bereits angesprochen haben, deren Antiparkinsonmedikation jedoch keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefert, kann die Anwendung von Produodopa® in Erwägung gezogen werden.