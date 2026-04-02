Panorama 01.04.2026 Panorama Erschienen in: Erschienen in Pädiatrie & Pädologie | Ausgabe 2/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Wie können wir unsere Kinder schützen? Nächster Artikel Die (sogenannten) sozialen Medien – Chancen und Risiken im Verhältnis von Mensch und Technik Metadaten Titel Panorama Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Pädiatrie & Pädologie / Ausgabe 2/2026 Print ISSN: 0030-9338 Elektronische ISSN: 1613-7558 DOI https://doi.org/10.1007/s00608-026-01366-5