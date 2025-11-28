Panorama 01.12.2025 Panorama Erschienen in: Erschienen in psychopraxis. neuropraxis | Ausgabe 6/2025 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Herausgeberbrief Nächster Artikel Fertignahrung scheint MS zu verschlimmern Metadaten Titel Panorama Publikationsdatum 01.12.2025 Verlag Springer Vienna Erschienen in psychopraxis. neuropraxis / Ausgabe 6/2025 Print ISSN: 2197-9707 Elektronische ISSN: 2197-9715 DOI https://doi.org/10.1007/s00739-025-01133-4