Auszug Mit einem Aufruf der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) und der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) sollen innovative Lösungen zur Gesundheitsförderung wie Caring Communities und Community Nursing gesammelt und entwickelt werden. Möglichkeiten zur Teilhabe sollen ein besseres Zusammenspiel von zivilgesellschaftlichen Initiativen, kommunalen Verwaltungen und professionellen Angeboten schaffen und die Lebensqualität und Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern heben, sowie das Gesundheitsund Pflegesystem entlasten. „Der demographische Wandel, der steigende Bedarf an Gesundheitsförderung und Pflege sowie aktuelle sozio-ökonomische Entwicklungen stellen die Gesellschaft, Gemeinden und Städte sowie das Gesundheits- bzw. Pflegewesen vor komplexe Herausforderungen“, so Gesundheitsminister Johannes Rauch: „Dieser Aufruf eröffnet nun die Möglichkeit, innovative Ansätze wie Caring Communities und Community Nursing aufzugreifen und in die Zukunft zu denken.“ Das neu gegründete Open Innovation in Science Impact Lab „Caring Communities for Future“ versteht sich als Labor für offene Innovation und Transdisziplinarität in der Wissenschaft. Gefördert werden transdisziplinäre Forschungsprojekte unter Einbindung gesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure, die zur Weiterentwicklung und nachhaltigen Verankerung von Caring Communities beitragen. Diese Innovationen sollen sich im Alltag positiv auf die Gesundheit und das gesellschaftliche Zusammenleben auswirken. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Österreichischen Forschungsstätten sowie gemeinnützige Organisationen sind eingeladen, ihre Projektvorschläge bis 14. Oktober 2022 einzureichen. Der frühestmögliche Projektstart ist im Jänner 2023. Die Projekte werden finanziell von der LBG gefördert. Im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz unterstützt das Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung (Fonds Gesundes Österreich (FGÖ)/GÖG) den Wissenstransfer der Forschungsprojekte mit innovativen, kommunalen Praxisprojekten. …