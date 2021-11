Der Personalmangel in der Pflege ist wieder Thema vieler Stellungnahmen und Diskussionen. Momentan wird ein Problem, das seit Jahrzehnten besteht und sich verstärkt , medial und in der Politik wieder so behandelt, als ob es gerade erst aufgetaucht wäre. Händeringend wird gefragt, warum zu wenig Menschen in der Pflege arbeiten wollen, warum top ausgebildete Pflegekräfte aussteigen und nie mehr zurückkommen. Seit Jahren zeigt der ÖGKV den Weg für eine nachhaltige und sinnvolle Pflegereform auf, doch die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger spielen auf Zeit — aus welchen Gründen auch immer. ...