Konsequentes hygienisch korrektes Arbeiten in Pflegeberufen ist zum Schutze der Gesundheit aller handelnden Personen sowie kranker und pflegebedürftiger Personen grundlegend. Noch deutlicher wurde dieser Anspruch in den vergangenen Monaten aufgrund der Pandemie , verursacht durch SARS-CoV-2. Wer in der Pflege tätig ist kommt häufig mit kranken und pflegebedürftigen Menschen in direkten Körperkontakt . Bei der Wundversorgung , dem Verabreichen von Medikamenten , diversen Hilfestellungen wie der Körperpflege besteht für das Pflegepersonal die Gefahr, mit Krankheitserregern in Berührung zu kommen. Dies ist für die handelnden Personen ein Risiko, aber auch für andere Patienten und Patientinnen, die über die Pflegeperson mit einem Erreger in Kontakt kommen können. Das wirksamste Mittel, um solche Infektionsketten erst gar nicht entstehen zu lassen, sind konsequente Hygienemaßnahmen . ...