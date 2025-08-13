Pankreastransplantation bei insulinpflichtigem Diabetes mellitus

Die Überlebensraten der SPK sind exzellent: Das 1‑, 5‑ und 10-Jahres-Patientenüberleben der Patienten, die an der Medizinischen Universität Innsbruck transplantiert wurden, liegt bei 95 %, 87 % bzw. 76 % mit einem entsprechenden Pankreastransplantatüberleben von 85 %, 76 % respektive 63 % []. Damit erzielt die Medizinische Universität Innsbruck im Vergleich zu anderen internationalen High-Volume-Zentren ein ähnlich gutes Ergebnis. Bei jedem fünften Patienten – und somit als häufigste Ursache für den Verlust des Pankreastransplantats – ist eine chronische Abstoßung nachweisbar, welche sich im Durchschnitt nach 15 Jahren bemerkbar macht. Patienten profitieren von anhaltender Insulinunabhängigkeit und sind weitgehend von diätetischen Restriktionen befreit. Die Verhinderung oder Verzögerung diabetischer Spätschäden wie Retinopathie, Nephropathie und Neuropathie führt zu einer signifikanten Steigerung der Lebensqualität und reduziert das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse. Dennoch bleibt ein „point of no return“ für etablierte Folgekomplikationen bestehen, weshalb eine frühzeitige Transplantation – idealerweise vor Dialysebeginn – empfohlen wird []. Unterstrichen wird dies von der Tatsache, dass in unserer Kohorte kardiale Ereignisse mit 34 % die häufigste Todesursache darstellen.