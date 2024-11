Der Einfluss einer Notfallinformation auf den Sterbeort von Palliativpatienten

Zusammenfassung

Eine 2019 publizierte Pilotstudie unserer Forschungsgruppe, erbrachte Ergebnisse, dass eine vorab im Rahmen einer Notfallinformation festgelegte Entscheidung bezüglich eines Transports von Palliativpatient*innen mit dem tatsächlichen Sterbeort zusammenhängt und so auch der Patient*innenwille hinsichtlich Sterbeort umgesetzt werden konnte. Weiters ergaben sich Hinweise wie Hausbesuche von mobilen Palliativteams in Umfang, Dauer und Häufigkeit zu gestalten sind, um Patient*innenwünsche hinsichtlich Sterbeort zu erfüllen. In systematischen Review-Artikel wird auf ein Missverhältnis zwischen Sterbeortpräferenz und realisiertem Sterbeort sowie fehlenden prospektiven Studien und Daten, wie Betroffene und ihre Betreuer dabei unterstützt werden können, hingewiesen.

Mit der nun vorliegenden Beobachtungsstudie wurden alle in der Steiermark tätigen mobilen Palliativteams für Erwachsene für ein Jahr lang in die Datenerhebung eingebunden und insgesamt 1425 Patienten eingeschlossen (52,6 % Männer). Das Medianalter zum Todeszeitpunkt betrug 78,1 (IQR = 17,4). 76,9 % der Stichprobe waren Krebspatient*innen. Daneben gab es noch Herz-Kreislaufsystem-Erkrankungen (6,3 %), neurologische Erkrankungen (4,1 %) und Atemwegserkrankungen (2,3 %).

Die eingesetzte Notfallinformation wurde bereits in der Pilotstudie 2019 erprobt und durch Rückmeldungen aller Palliativteams evaluiert und für die vorliegende Studie optimiert.

Insgesamt haben 109 Personen (7,6 %) der gesamten Stichprobe an der Intervention (Notfallinformation) teilgenommen. Davon wiederum gaben 85 Personen (78,9 % der Interventionsgruppe) an, eine Therapie vor Ort, d. h. ohne Transfer, zu bevorzugen. Nur 8 (7,3 %) Patient*innen gaben im Rahmen der Intervention an, einen Transport zu wünschen, und 16 (14,7 %) Personen gaben keine Präferenz an. Bei jenen 85 Patient*innen die die keinen Transport wünschten, verstarben 75 (88,2 %) zuhause, d. h. in etwa 9 von 10 Fällen wurde dem Patient*innenwillen entsprochen. Bei jenen 8 Personen die dagegen einen Transport wünschten, verstarben nur 3 (37,5 %) zuhause, d. h. der größere Teil (5 bzw. 62,5 %) verstarb im Krankenhaus bzw. auf einer Palliativstation, d. h. auch hier wurde in einer Mehrheit der Fälle der Patient*innenwille umgesetzt.

Die in der Notfallinformation geäußerte Präferenz für eine Behandlung vor Ort und gegen einen Transport ging mit einer mehr als fünf Mal höheren Chance einher, in Folge auch wirklich zu Hause zu versterben. Durch die im Rahmen der Notfallinformation geäußerte Präferenz konnte die Wahrscheinlichkeit, zuhause zu versterben, von 63 % in der Kontrollgruppe auf 89 % in der Interventionsgruppe erhöht werden.

Ein signifikanter Unterschied zeigt sich auch nach der Anzahl der ärztlichen Kontakte, d. h. Patient*innen die an der Intervention teilnahmen und keinen Transport wünschten hatten doppelt so viele Kontakte mit Ärzt*innen ( p = 0,031).

Die Resultate des logistischen Regressionsmodells legen zudem einen Einfluss des Alters, der Erkrankung und der Betreuungsintensität durch Ärzt*innen auf die Chance zuhause zu versterben nahe: Ältere Personen und jene Minderheit der Palliativpatient*innen die nicht an einer Krebserkrankung litt, hatte eine höhere Chance zu Hause zu versterben als jene mit Krebserkrankungen. Während sich kein Zusammenhang zeigte bezüglich der Betreuungsdauer und der Gesamtanzahl der Betreuungskontakte, erhöhte sich die Chance zu Hause zu versterben aber mit der Anzahl ärztlicher Kontakte (+7 % pro Kontakt).