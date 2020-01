08.01.2020 | Pädiatrische Tumoren | Redaktionstipp | Onlineartikel

Hoffnung auf bessere Therapie beim Neuroblastom

Autor: Stefanie Sperlich

Zwei Proteine stehen in Zusammenhang mit der Entstehung des Neuroblastoms, nämlich die anaplastische Lymphokinase (ALK) und das Krebsgen PIM1. Das fand ein Forschungsteam der klinischen Abteilung für Pathologie der MedUni Wien heraus. Durch ein Genom-Screening konnte in ihrer Studie gezeigt werden, dass eine zielgerichtete Krebstherapie mittels ALK-Inhibitor in Kombination mit einem PIM1-Inhibitor die Überlebenschancen von Kindern mit ungünstiger Prognose erhöhen kann.